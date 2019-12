Quattro locali dove mangiare leccornie al tartufo a Bologna

In questo particolare periodo dell'anno è tempo di tartufi: un prodotto pregiato e ricercato, che cresce spontaneamente nel terreno accanto alle radici di alcuni alberi o arbusti, come querce e lecci. Alcune specie sono un'eccellenza alimentare, altre invece sono considerate di poco pregio. In ogni caso i tartufi si riconoscono per il tipico profumo penetrante e persistente a maturazione avvenuta. Tantissimi gli appasionati di tartufi, e se ogni anno è caccia a questo fungo in Appennino, tanti i ristoranti in città che lo propongono in molte varianti.

Ecco 4 ristoranti a Bologna che propongono alcuni piatti al tartufo...da far leccare i baffi!

Il Tartufo Trattoria

Un locale con soffitto a volta rivestito di legno, lampadari di ferro e camino in via del Porto 34, che propone piatti a base di tartufo. Un ristorante storico nel centro di Bologna a conduzione familiare da quasi 40 anni, dove oltre alle specialità locali è possibile assaporare anche piatti umbri.

Trattoria Leonida

Piatti bolognesi, con pasta fatta al mattarello, serviti tra lampade da muro rétro in piccolo locale del 1938 in vicolo Alemagna 2. Vicino a piazza Santo Stefano, la tipica trattoria propone succulenti piatti a base di pasta fresca fatta rigorosamente fatta a mano, e pietanze altamente ricercate accompagnate da un ottimo vino.

Ristorante Danilo e Patrizia

Piatti bolognesi, anche a menù fisso, serviti in un locale semplice all'interno del giardino di un hotel. Situato all'interno del parco dell'Hotel Savoia Country House di Bologna, è un luogo dove è pissibile assaporare piatti dell’antica tradizione culinaria bolognese ed emiliana, rivisitati secondo i canoni più moderni e attuali della cucina contemporanea, con l'innesto di funghi e tartufi della zona.

A Balùs

Un ristorante che propone cucina tipica, proponendo anche pietanze locali in via del Borgo di San Pietro, 9. Un locale raccolto, dall'atmosfera particolare dove gustare buon cibo.