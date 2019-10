Sale di quartiere: come prenotarle e a chi rivolgersi

Avete bisogno di una sala nel vostro quartiere ma non sapete come fare? Il Comune di Bologna mette a disposizione dei cittadini questi spazi per incontri, iniziative, eventi e simili.

Prima di prenotare una sala è bene verificare prima se è disponibile in quella data, ma soprattutto è bene sapere che queste aree sono destinate prevalentemente per iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall’Amministrazione. Il loro utilizzo è destinato anche a favorire lo sviluppo delle Libere Forme Associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.



Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.

Presentare una domanda di prenotazione

Nella pagina dei “Servizi online” del Comune di Bologna, è disponibile il Sistema di prenotazioni delle sale di Quartiere. La durata massima del procedimento di assegnazione della sala è di venti giorni. La prenotazione può essere effettuata a partire dal quarantesimo giorno antecedente alla data dell’iniziativa.



L'assegnazione delle sale viene effettuata dal Direttore di Quartiere in base all'ordine cronologico di ricevimento della prenotazione, fatti salvi comunque i criteri di precedenza previsti dal vigente regolamento.

Per prenotare una sala clicca qui

Costo, modalità di pagamento e utilizzo

La comunicazione di prenotazione della sala non è soggetta all'imposta di bollo. Le sale sono rese disponibili, dietro pagamento dei cosiddetti costi vivi (quali utenze e pulizia) per:

iniziative promosse dalle Libere Forme Associative

attività od iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni politiche, sindacali o di categoria su temi d’interesse per la cittadinanza

manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale

E' previsto il pagamento del corrispettivo intero per attività o iniziative che siano volte al perseguimento di interessi particolari, propri del richiedente, e in particolare:

iniziative per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso

iniziative aventi ad oggetto, anche indiretto, la promozione commerciale di prodotti o servizi

Sono comunque a carico di chi utilizza la sala eventuali spese di facchinaggio, allestimento, guardiania, noleggio arredi e impianti di amplificazione non compresi nella dotazione standard della sala. Il Direttore del Quartiere nel caso in cui la richiesta di utilizzo sia superiore a tre giorni e in base alle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, ha la facoltà di chiedere il versamento di un deposito cauzionale.

A chi rivolgersi

URP - Navile - via Gorki

URP - Navile - via Marco Polo

Ufficio Cultura e Sport - Santo Stefano

URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile

Segreteria di presidenza - San Donato-San Vitale

Affari Istituzionali - Porto-Saragozza - via dello Scalo

Ufficio Affari Generali - Borgo Panigale-Reno

