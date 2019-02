Sanremo: i bolognesi che hanno fatto la storia del Festival

Quella di quest’anno è la 69esima edizione del festival di Sanremo. E' bis di conduzione per Claudio Baglioni, in una edizione però povera di performer bolognesi. Un anno è passato dal clamore suscitato da Lo stato sociale de Una vita in vacanza, sul palco dell'Ariston con una ballerina 83enne a fare da coreografia a una canzone che è valsa il secondo posto dell'edizione 2018. Ma Bologna ha un legame antico con la città dei fiori. A calcare il suo celebre teatro, trionfando, si sono susseguiti diversi artisti nostrani. Ecco chi sono:

NILLA PIZZI

La cantante di Sant'Agata bolognese vinse i primi due Festival, nel 1951 e nel 1952, rispettivamente con i brani "Grazie dei fior" e "Vola colomba". Indimenticabile.

GIANNI MORANDI

L'eterno ragazzo vinse il festival nel 1987 con "Si può dare di più", interpretata insieme ad Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Morandi ha anche condotto il festival nel 2012.