Sci, gli impianti più vicini a Bologna: mappa, orari e info utili

La prima neve dell'inverno 2018-2019 è già caduta: scatta quindi la voglia di sport invernali, di concedersi una giornata sulle piste, l'ebbrezza della discesa in snowboard, ma anche semplicemente di un brulè con vista piste. Quali sono le località sciistiche più vicine a Bologna? Ecco una lista delle più quotate con dettagli e prezzi.

Corno alle Scale

Corno alle Scale è una la rinomata stazione di sci bolognese scelta negli anni scorsi dal campione Alberto Tomba come sede per i suoi allenamenti. Un rapporto affettivo di lunga durata (non dimentichiamo che è stato proprio quassù che l’Albertone nazionale iniziò negli anni Settanta la sua carriera), magnificamente suggellato con l’intitolazione di due piste al grande campione bolognese.

La stazione si presenta come una sorta di grande anfiteatro naturale che si estende a ventaglio dai 1945 metri del Corno alle Scale fino al Lago Scaffaiolo, servito da 5 seggiovie e 1 sciovia, per un portata complessiva di oltre 10mila persone/ora. I chilometri di pista sono 36, di varia difficoltà, dei quali l’80% coperti da impianti di innevamento artificiale che consentono, comunque vada la stagione, di sciare una media di 150 giorni all’anno.

Un’area attrezzata con spine, gobbe, rail, curve paraboliche e salti di differenti livelli è a disposizione dei sempre più numerosi amanti dello snow board, mentre gli ospiti più piccini possono liberare la propria vitalità nel coloratissimo mondo dei giochi gonfiabili del Baby Park. Integrano l’offerta due anelli per sci di fondo, uno dei quali per sciatori esperti, l’altro anche per principianti. (www.cornosci.it)

Distanza da Bologna: 85 KM circa

PREZZI:

SKIPASS FESTIVI

Sabato, domenica, festività nazionali e periodo natalizio (dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi)

Ragazzi (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2010) – Senior (nati dal 01/01/1953 e precedenti)

Tipologia Intero Ragazzi e Senior

GIORNALIERO 33.00 26.00

MATTINALE (fino alle ore 13,00) 23.00 20.00

POMERIDIANO (dalle ore 12,30) 23.00 20.00

2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 60.00 50.00

3 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 84.00 70.00

4 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 104.00 88.00

5 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 125.00 105.00

6 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 145.00 120.00

7 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI 160.00 135.00

SKIPASS FERIALI

Ragazzi (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2010) – Senior (nati dal 01/01/1953 e precedenti)

Tipologia Intero Ragazzi e Senior

GIORNALIERO FERIALE 25.00 20.00

MATTINALE FERIALE (fino alle ore 13.00) 18.00 15.00

POMERIDIANO FERIALE (dalle ore 12,30) 18.00 15.00

2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI 45.00 38.00

3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI 60.00 50.00

4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI 75.00 65.00

5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI 91.00 75.00

BAMBINI

Solo per nati dal 01/01/2011 in poi, accompagnati da uno sciatore adulto pagante

Prezzi

GIORNALIERO E PLURIGIORNALIERO FESTIVO E FERIALE 6.00 al giorno

Solo per nati dal 01/01/2011 in poi, NON accompagnati da uno sciatore adulto pagante

Prezzi

GIORNALIERO E PLURIGIORNALIERO FESTIVO E FERIALE 10.00 al giorno

Gallery