Elezioni regionali: tutti gli sconti Trenitalia e Italo per chi va a votare

Il 26 gennaio 2020 si vota per l'elezione del nuovo Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 e per chi rientra in Emilia Romagna per votare, sono previsti sconti sui biglietti del treno

I biglietti con l'agevolazione per gli elettori possono essere acquistati per viaggi da effettuare:

ANDATA dal 17 gennaio 2020

RITORNO non oltre il 5 febbraio 2020

Sconti biglietti treni Trenitalia

Gli elettori che raggiungeranno in treno la sede del seggio in cui sono iscritti, potranno ottenere uno sconto, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno, nel livello Standard dei Frecciarossa e in seconda classe sugli altri treni. L’agevolazione “Viaggi degli elettori” prevede, per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca,Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette, la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto. Per i treni regionali è prevista una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto. (Clicca qui)

Il viaggio di andata può essere effettuato dal 17 gennaio 2020 e quello di ritorno non oltre il il 5 febbraio 2020.

Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, i seguenti documenti:

documento di identità;

tessera elettorale (se sprovvisti di tessera elettorale si dovrà sottoscrivere e presentare, esclusivamente in biglietteria, una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata).

Per il viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire, oltre ai titoli di viaggio, anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.



Gli elettori che rientrano dall’estero potranno usufruire della tariffa “Italian Elector” (viaggi internazionali da e per l’Italia).

Sconti biglietti treni Italo

Gli elettori che raggiungeranno i seggi elettroali con Italo potranno risparmiare il 60%! Acquistando dal 20 dicembre al 26 gennaio il biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart o Comfort (clicca qui)



Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 17/01 e il 26/01 2020, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 26/01 e il 05/02 2020.



Potrai modificare o cancellare il tuo biglietto chiamando Italo Assistenza al numero 892020. Ricordati che la cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.



Come usufruire dello sconto Elezioni con Italo Treno

Per acquistare il tuo biglietto con il -60% di sconto, devi procedere tramite il pulsante presente in questa pagina. Clicca su "ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI", scegli tratta e data di viaggio, quindi seleziona una delle due tariffe abbinate allo sconto e procedi con la prenotazione come di consueto.

Lo sconto è applicato direttamente sulla tariffa.

In alternativa puoi chiamare Pronto Italo al numero 060708 o rivolgerti alle biglietterie Italo di stazione.

A bordo di Italo, in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essere necessariamente esibiti il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell'avvenuta votazione.