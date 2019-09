Scuola: come comunicare l'assenza alla refezione o chiedere la dieta in bianco

A Bologna, per tutte le scuole statali, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e per le scuole dell'Infanzia a gestione indiretta, la comunicazione dell'assenza dal servizio refezione dell'alunno o la richiesta di dieta in bianco spetta al genitore, che dovrà provvedere tassativamente entro le 9, in tempo utile per l'ordine, la successiva produzione dei pasti e la consegna alle scuole. Dopo tale orario le comunicazione di assenza o dieta in bianco verranno considerate solo a partire dal giorno successivo, pertanto il pasto della giornata verrà comunque prodotto e addebitato. La comunicazione deve essere inviata anche per assenze dovute a scioperi o assemblee del personale scolastico.

Per i nidi d'infanzia e per le scuole dell'infanzia comunali, la comunicazione di assenza al pasto sono in carico alla scuola.

La comunicazione

Le comunicazioni devono essere inviate scegliendo una tra le seguenti modalità:

Funzionalità web disponibile ed utilizzabile senza necessità di credenziali collegandosi al seguente indirizzo del portale Scuole OnLine : http://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2

Invio di sms al numero 339 9941124 con le seguenti modalità: - per comunicare l’assenza dal servizio refezione inviare il messaggio nella forma seguente: MENSA(spazio)numero identificativo allievo(spazio)ASSENZA(spazio)numero giorni (il numero dei giorni deve comprendere anche eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di assenza). Esempio: MENSA 1234567890 ASSENZA 10 (con questo sms viene comunicata l’assenza dell'allie-vo per 10 giorni consecutivi inclusi i giorni festivi)

E' possibile rientrare anticipatamente rispetto alla scadenza precedentemente comunicata e in tal caso inviare un messaggio nella forma seguente: MENSA(spazio)numero identificativo allievo(spazio)PRESENZA Esempio: MENSA 1234567890 PRESENZA (con questo sms viene comunicato il rientro a scuola con pasto dell'allievo)

Per richiedere la dieta in bianco inviare il messaggio nella forma seguente: MENSA(spazio)numero identificativo allievo(spazio)DIETA Esempio: MENSA 1234567890 DIETA (con questo sms viene richiesta la dieta in bianco di 2 giorni consecutivi).

Telefonata al numero 051 2194219 dove un risponditore automatico guiderà i vari passaggi:

per comunicare l’assenza verrà richiesto il numero identificativo dell'allievo e il numero di giorni di assenza previsti (il numero dei giorni deve comprendere anche eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di assenza)

e il numero di giorni di assenza previsti (il numero dei giorni deve comprendere anche eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di assenza) per comunicare il rientro anticipato dell'allievo rispetto alla scadenza precedentemente comunicata verrà richiesto solo il numero identificativo dell'allievo - per richiedere la dieta in bianco verrà richiesto solo il numero identificativo dell'allievo e la dieta in bianco sarà fornita per due giorni consecutivi.

Codice identificativo

Se avete perso il codice identificativo, può essere chiesto il duplicato presentandosi all'URP di Quartiere, o più semplicemente facendo la richiesta via email al Quartiere di residenza, allegando copia della propria carta d'identità: