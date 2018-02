Maturità 2018, uscite le materie d'esame e i commissari

Parte il conto alla rovscia per gli esami di Maturità del 2018. Il cronometro lo ha attivato il Ministero dell'Istruzione pubblicando le materie scelte per la seconda prova di tutte le scuole superiori, nonchè i commissari interni e esterni.

Quella del 2018 è l'ultima maturità con le vecchie regole. Dal prossimo anno, infatti, sono previsti nuovi criteri per l’ammissione: sufficienza in ciascuna materia (o un solo 5, ma con decisione motivata del consiglio di classe), frequenza di almeno tre quarti delle lezioni, alternanza e test Invalsi.

Nella nuova maturità sarà abolita la terza prova e si darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, mentre i due scritti e l’orale assegneranno ciascuno fino a 20 punti. Le commissioni resteranno invece composte nella stessa maniera.

DATE. La prima prova avrà luogo mercoledì 20 giugno 2018, seconda prova giovedì 21 giugno 2018, terza prova giovedì 25 giugno 2018.

Maturità 2018: le informazioni

MATERIE SECONDA PROVA

Licei

Le materie scelte per la seconda prova sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l’opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali

Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

COMMISSARI. E' possibile conoscere la propria commissione d'esame, attraverso il sito del MIUR, a questo link. Basterà selezionare la Provincia di appartenenza e le informazioni circa il percorso di studio. Una volta avviata la ricerca avrete un elenco, nel quale comparirà anche la vostra scuola. Cliccate sul vostro istituto e poi sul codice relativo codice assegnato: si aprirà così l'elenco completo dei commissari. In bocca al lupo!