Libri di testo: i contributi a disposizione

La Giunta regionale nel dicembre 2019 ha approvato il Piano di riparto tra i Comuni e Unioni di Comuni delle risorse riferite ai contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 , destinate a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Sulla base delle risorse disponibili e delle domande ritenute ammissibili in esito alle istruttorie effettuate da Comuni e Unioni di Comuni, è stato determinato l’importo unitario del contributo per i libri per l’a.s. 2019/2020 come segue:

euro 162,00 per gli studenti appartenenti alla Fascia 1 ISEE (da 0 a 10.632,94 euro)

euro 102,00 per gli studenti appartenenti alla Fascia 2 ISEE (da euro 10.632,95 a 15.748,78)

garantendo il contributo a tutti i 33.859 studenti in possesso dei requisiti previsti per il beneficio, per un finanziamento di oltre 5 milioni di euro destinati alla concessione dei contributi.

Dal primo gennaio 2020 l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO trasferirà le risorse a Comuni/Unioni di Comuni che erogheranno il contributo alle famiglie.

Per qualsiasi informazione pertanto occorre rivolgersi al Comune di residenza.