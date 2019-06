Cinque imperdibili spacci aziendali dove fare shopping

Non solo outlet ma anche grandi spacci aziendali: a Bologna e provincia infatti, è possibile fare acquisti risparmiando. Cinque spacci dove andare a caccia di affari:

Borbonese Factory Store - via 1°Maggio 89/a, Ozzano Emilia. Elemento identificativo delle collezioni di Borbonese è la stampa O.P., Occhio di Pernice, simbolo e trade mark del brand. Nata negli anni Settanta, la texture O.P. è ancora oggi l’emblema del marchio unitamente ad altri elementi identificativi quali il rivetto, la vite e la staffa che in abbinata con le storiche borse icona legate agli esordi – i modelli Luna, Sexy e Sexy Estensibile – hanno reso Borbonese uno dei marchi più noti nel panorama moda italiano.



Woolrich - Via Nuova 21/d zona ind. Cadriano uscita tangenziale 7 bis direzione Ferrara - Granarolo dell'Emilia (Bologna). Lo spaccio, che è gestito da WP Lavori in Corso è aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 19.00. Sabato dalle ore 11.00 alle 18.30. I brand che si trovano da WP sono: Woolrich, Barbour, Blundstone e Palladium.

La Perla - Via della Meccanica 9/11, Ozzano Emilia. Orario: 10-18. Acquisti di lusso e a ottimi prezzi: collezioni di intimo, ma non solo. Allo spaccio de La Perla anche accessori uomo e donna, costumi da bagno e tutto il necessario per la camera da notte.

Grant - via Mazzini, 1 Bentivoglio. Da martedì a sabato dalle 9.30 alle 17.30, chiuso la domenica e il lunedì. Il brand veste bambini dai 3 mesi ai 14 anni. Le nostre collezioni si suddividono in due fasce d’età, la Junior e la Baby. In più c'è la collezione scarpe.

Intimissimi/Calzedonia - Via Bruno Buozzi, 35, Granarolo dell'Emilia. Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20. Un unico spaccio per entrambi i marchi Intimissimi e Calzedonia. La fanno da padrone calze, calzini, biancheria intima e capi in cotone e i prezzi sono davvero ribassati.