Coronavirus e consegne a domicilio: segnala a BolognaToday la tua attività !

L'emergenza Coronavirus e le restrizioni rigide ma necessarie imposte dal governo hanno costretto molti commercianti ad abbassare la serranda. Altri hanno dovuto riadattare i loro servizi, attivando la consegna a domicilio. In alcuni Comuni i sindaci hanno messo a disposizione una lista di attività disponibili alle consegne a casa. Chiaro l'intento: scoraggiare le uscite dei cittadini, aiutando anche l'economia. Così anche noi proviamo a fare la nostra parte, dandovi pretesti in meno per uscire ed offrendo alle attività che hanno messo in piedi servizi di delivery la possibilità di farlo sapere ai bolognesi .

Come? Semplice: basterà compilare la "scheda" attraverso la form che vi mettiamo a disposizione:

Una volta effettuata la rapidissima iscrizione e quindi l'accesso, troverete la schermata qui sotto. Dovrete cliccare su "la tua impresa". Una volta effettuato il caricamento della scheda la redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione di essa. A quel punto la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare

