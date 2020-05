Covid-19, fase 2: quali spostamenti sono consentiti? Le domande più frequenti

Il 4 maggio 2020 inizia la fase 2: numerose attività ripartono e iniziano ad ampliarsi le possibilità di spostarsi per i cittadini.

Ma quando è possibile spostarsi? Dove possiamo andare? Di seguito le disposizioni in vigore in Emilia Romagna:

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Gli spostamenti per situazioni di necessità ( come fare la spesa ) sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale . I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.

) sono consentiti ed esclusivamente in . I tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi. È consentito spostarsi in ambito regionale per incontrare " congiunti" , purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

per incontrare " , purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di ovvero per E' in ogni caso presso il proprio domicilio, abitazione o residenza I n Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individual e e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. È consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi

n Emilia-Romagna è raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà svolgimento delle necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individual e limitato all'ambito del territorio provinciale con presso l’abitazione abituale. È consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi È consentita la riapertura di parchi e giardini. L'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Vediamo nel dettaglio cosa è possibile fare, riportando le domande e le risposte più frequenti, così come riportato dalla Regione sul proprio sito, nella sezione 'Coronaviru':

Spesa a Asporto

Posso andare a fare la spesa in un Comune diverso dal mio? Posso ordinare l'asporto in altro comune?

Sì, si può fare la spesa e ritirare l'asporto all'interno della propria provincia.

Si può andare a fare la spesa in due componenti della stessa famiglia?

No.

Visita a i congiunti

Posso fare visita ai miei genitori anche se abitano in un'altra provincia dell'Emilia-Romagna?

Sì, gli spostamenti per fare visita ai congiunti sono consentiti in tutto il territorio regionale.

Posso fare visita ai miei genitori insieme a mia moglie / marito e ai nostri figli?

Sì.

Se la mia compagna/o vive in altra città dell'Emilia-Romagna, posso andare da lei/lui e fermarmi a dormire?

Sì.

I nonni, che vivono fuori dall'Emilia-Romagna, possono raggiungerci per badare ai bambini mentre noi rientriamo al lavoro?

No.

Possiamo portare i bambini dai nonni che vivono fuori dall'Emilia-Romagna e rientrare a casa?

No.

Pendolari

Lavoro in una città dell'Emilia-Romagna, dove ho un alloggio di servizio, ma risiedo fuori regione: posso tornare a casa nel fine settimana?

Sì.

Seconde case

La mia famiglia e io possiamo spostarci nella nostra seconda casa, sempre in Emilia-Romagna, per tutta l'estate?

No, non è ancora possibile. Le seconde case possono essere raggiunte solo in giornata, individualmente, per sole motivazioni di manutenzione ed esclusivamente nel territorio provinciale.

Marito e moglie possono andare insieme nella seconda casa per manutenzione e tornare in serata nell'ambito provinciale come richiesto? O devono usare due macchine diverse?

Gli spostamenti verso le seconde case sono consentiti solo individualmente e nell'ambito provinciale.

Baby sitter

Lo spostamento della baby sitter che viene a casa a badare ai bambini è consentito? Anche se non ha un regolare contratto, ma è un'amica / conoscente?

No, in assenza di un regolare contratto. Più in generale, val la pena ricordare che non è consentito rapporto di lavoro senza regolare contratto. Gli spostamenti per lavoro sono invece consentiti (sempre in presenza di un regolare contratto).

Attività motoria - Sport

Posso andare ad accudire il mio cavallo presso l'allevamento in cui si trova?

Sì, l’attività di allevamento e addestramento animali è consentita nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Lo spostamento è consentito a livello di ambito provinciale.

Si può superare il confine del proprio comune mentre si corre o si va in bici?

Sì.

Si può andare a cavallo?

Sì.

Si può andare a pescare da soli?

Sì.

Si può fare il bagno in mare, se si vive lungo la costa?

No.

Posso andare in macchina al parco per correre e camminare?

Si, nell'ambito della stessa provincia.

È consentito l’allenamento sportivo in gruppi o per le squadre?

Sia a livello dilettantistico che professionistico l’allenamento è sempre e comunque svolto in forma individuale.

Per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni può essere svolto anche in strutture sportive a porte chiuse. Per tutti gli altri l’allenamento è consentito solo all’aperto al di fuori di circoli e strutture sportive, essendo ad oggi sospesa ogni attività al loro interno ai sensi del DPCM 26 aprile.

Trasporti

È consentito spostarsi in automobile? Ci si può spostare in altri comuni? Si può andare in due nella stessa autovettura?

Lo spostamento in automobile è consentito nei limiti e modalità previsti per tutte le tipologie degli spostamenti personali. A livello provinciale per le situazioni di necessità (ad esempio spesa, attività motoria manutenzioni seconde case) ed in forma individuale (a meno che non si sia accompagnati da un bambino o non si accompagni una persona diversamente abile). A livello regionale per incontrare i congiunti (ed in questo caso si può essere anche di più in auto appartenenti allo stesso nucleo di conviventi). Per ragioni lavorative, di salute o per assoluta urgenza ci si può spostare anche fuori regione.

È consentito l’uso della bicicletta? È necessario partire dalla propria abitazione?

L’uso della bicicletta e l’attività sportiva ciclistica sono consentiti come attività motoria o sportiva nell’ambito del territorio provinciale. È consentito partire da luoghi diversi dalla propria abitazione caricando la bici in auto ma sempre all’interno della provincia.