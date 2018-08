Stelle cadenti, i 5 posti migliori da dove ammirarle

Dal 10 al 14 agosto, sarà il periodo migliore per osservare la pioggia di stelle cadenti. (QUI LE INDICAZIONI SU DATE E ORARI CLOU E I CONSIGLI UTILI PER OSSERVARLE AL MEGLIO).

Per vedere lo sciame di stelle bisogna andare lontano dalle luci, avere pazienza, e aspettare almeno 20 minuti perché l'occhio deve abituarsi al buio, come consiglia Sandro Bardelli dell' INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna.

Per chi volesse dunque avventurarsi alla ricerca delle stelle cadenti e dei cieli stellati, abbiamo stilato una lista di luoghi ideali in cui guardare le stelle. E anche una lista degli osservatori planetari nel bolognese.

5 luoghi per osservare le stelle cadenti

1. Villa Ghigi

Il Parco Villa Ghigi si trova poco fuori Porta San Mamolo, a breve distanza dal centro di Bologna ma già immerso nell’ambiente delle prime colline. Prende il nome dalla storica villa situata al centro dell’ampia area verde, aperta al pubblico dal Comune di Bologna nel 1974. È un luogo tranquillo e appartato, che si estende per circa 30 ettari nella valletta del rio Fontane.

2. Villa Spada

Il parco, contiguo a quello di Villa delle Rose, comprende i giardini originali della villa (le cui prime notizie risalgono al 1774), con una porzione in stile italiano e una vasta zona prativa più in alto (dove in origine si estendevano le aree coltivate), dalla quale si gode un notevole panorama sulla città. Ingresso: incrocio tra via di Casaglia e via Saragozza

3. Zona dei Calanchi di Paderno

A sud del Monte Paderno verso la valle del Torrente Savena si apre un ampio anfiteatro calanchivo noto per il ritrovamento della "pietra fosforica bolognese", avvenuto nel 1602 grazie alle ricerche di Vincenzo Casciarolo -calzolaio bolognese che si dilettava di alchimia. Come arrivare: in auto, uscite tangenziale più vicine n. 11-11bis direzione centro.

4. I Colli.

Ad esempio il Colle di Barbiano: posto in posizione panoramica ed appartata pur essendo vicinissima al centro di Bologna. Vicino al bivio di San Vittore che conduce al Monte S.Vittore. Punto del Sentiero Cai 902.

5. Monte Cimone, Sestola (MO).

Per chi volesse optare pr una gita fuori porta, invece, il luogo top è il Cimone: il maggior rilievo montuoso dell’Emilia Romagna, situato ad un’altezza di 2.165 m. La cima è un punto panoramico da cui è possibile osservare in condizioni di massima visibilità l’arco alpino, l’Adriatico, l’Argentario, il Tirreno, l’isola d’Elba e la Corsica. Dista circa 1 ora e mezzo da Modena.

Osservatori planetari