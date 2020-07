Come pagare una multa in tabaccheria

Da tempo è possibile pagare una multa in una delle numerose tabaccherie dislocate per la città: un metodo facile e veloce per saldare tutto, dopo la contravvenzione effettuata dalla Polizia Locale o dagli Accertatori del traffico. La norma prevede che è possibile il pagamento presso una qualsiasi tabaccheria - ricevitoria del Lotto che sia punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi) e che come tale esponga la vetrofania.

Come pagare la multa in tabaccheria

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando la schedina lasciata sul parabrezza dell'auto insieme all'avviso di accertamento della violazione o in distribuzione presso il punto autorizzato. In mancanza il gestore della Ricevitoria può digitare i dati della violazione direttamente sul terminale. Il servizio di pagamento facilitato può essere attivato esclusivamente entro 15 giorni dalla data dell'avviso di accertamento di violazione in assenza del conducente; il trasgressore non sarà soggetto alle spese di notifica.

A fronte del pagamento viene rilasciata al cittadino una ricevuta in carta filigranata antifalsificazione, sulla quale sono riportati gli estremi dell'avviso. Tale ricevuta rappresenta l'unico documento che certifica l'avvenuto versamento e deve essere conservata per 5 anni.

Il cittadino può scegliere se avvalersi del "pagamento facilitato" o ricorrere alle modalità tradizionali di pagamento.

Nella schedina vanno indicati i seguenti dati:

targa del veicolo

codice ISTAT del Comune (per il Comune di Bologna 037006)

numero identificativo dell'avviso

importo della multa

data di rilevazione della violazione

indicare per esteso la targa del veicolo a cui è elevata la contravvenzione (nell'es. AX 321 BN)

contrassegnare le cifre che indicano il codice del Comune ove è stata elevata la contravvenzione (nell'es. 037006)

contrassegnare il numero dell'avviso di accertamento (nell'es. 008866) da destra verso sinistra

contrassegnare l'importo della contravvenzione indicato nell'avviso di accertamento (nell'es. 124,19 euro) usando le due colonne a destra per i decimali

contrassegnare la data in cui è stata elevata la contravvenzione (data dell'avviso di accertamento lasciato sul parabrezza, nell'es. 19.3.2002)

L'elenco aggiornato delle ricevitorie, dislocate su tutto il territorio nazionale, è consultabile nel sito dell'Ancitel.

Documentazione necessaria

Il cittadino deve recarsi presso il punto autorizzato con l'avviso di accertamento di violazione.

Tempi di rilascio

Il servizio è immediato, i dati invece vengono trasmessi al Comune di competenza il giorno successivo al pagamento.

Costo e modalità di pagamento

Il costo del servizio è di 1,55 euro, al quale deve aggiungersi l'importo della sanzione.

Per informazioni : URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Polizia Locale

