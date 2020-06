Aeroporto: assistenza e servizi per passeggeri con difficoltà motorie o disabilità

All'aeroporto di Bologna è attiva l'assistenza speciale, per garantire a tutte le persone a ridotta mobilità motoria un servizio adeguato. Esistono infatti, diversi servizi, ma la richiesta di assistenza deve essere notificata alla compagnia aerea già durante la fase di prenotazione del volo entro 48 ore dalla partenza. Sarà cura della Compagnia aerea inoltrare la richiesta all'aeroporto.

Tipologie di assistenza

Quando si prenota un viaggio, se si necessita di un'assistenza particolare bisogna informare la compagnia aerea di tutte le necessità specifiche almeno 48 ore prima della partenza. Al momento della prenotazione è importante specificare la tipologia di assistenza richiesta:

WCHR (WHEEL CHAIR RAMP) : passeggero che può camminare autonomamente all'interno dell'aeromobile nonchè scendere e salire le scale, ma che ha bisogno di una sedia a rotelle o di altro mezzo di trasporto per spostarsi per lunghi tratti all'interno dell'aerostazione.

WCHS (WHEEL CHAIR STAIR): passeggero che può camminare autonomamente all'interno dell'aeromobile, ma che non può scendere o salire le scale e che ha bisogno di una sedia a rotelle o di altro mezzo di trasporto per spostarsi all'interno dell'aerostazione.

WCHC (WHEEL CHAIR COMPLETELY): passeggero immobilizzato, che ha bisogno di una sedia a rotelle per spostarsi e necessita di assistenza dal momento dell'arrivo in aeroporto fino al termine del volo nonchè per uscire dall'aeroporto.

DEAF: passeggero con problemi dell'udito o dell'udito e della parola.

BLIND: passeggero con problemi della vista (distinguere non vedente e ipovedente).

DPNA: passeggero con disabilità intellettive o comportamentali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Centro assistenza chiamando il numero 051-6479615.

Punti di contatto nell'Aeroporto di Bologna

In aeroporto è importante presentarsi presto in uno dei punti di contatto per segnalare il proprio arrivo e ricevere l' assistenza richiesta. La presentazione in aeroporto è necessario che avvenga nei tempi comunicati dalla propria Compagnia Aerea, e almeno 90 minuti prima dell’orario di partenza del volo.

Help Phone: telefoni dedicati, presenti in prossimità degli ingressi dell'aerostazione (uno al primo piano e due al piano terra) e dei parcheggi dedicati ai Passeggeri a Ridotta Mobilità (tre al Parcheggio Multipiano P2);

Ufficio Informazioni (al piano terra);

Banchi check-in (al piano terra);

Presidio Parcheggi (Parcheggio Multipiano P2)

Altri servizi

Posti auto riservati: situati presso i principali ingressi dell'aerostazione al piano terra e al primo piano, e presso il parcheggio multipiano P2.

Sala Amica: due al primo piano, di cui una prima dei Controlli di Sicurezza e una dopo, in area Imbarchi Schengen, e una al piano terra, in airside presso il molo d’imbarco.

Sedie a rotelle: a disposizione e facilmente reperibili in varie zone dell'aerostazione per i Passeggeri a Ridotta Mobilità sia in arrivo che in partenza.

Ascensori: accesso con sedia a rotelle, pulsantiera con informazioni in Braille e segnalatori acustici di piano.

Percorso Loges: disponibile dall’entrata centrale dell'aerostazione al primo piano, conduce all'Ufficio Informazioni.

Amplificazione apparecchi acustici: sportelli attrezzati con sistema di amplificazione acustica a induzione magnetica presso l'Ufficio Informazioni situato al piano terra.

Passeggeri in arrivo: accompagnamento previsto fino all’area taxi, alle fermate degli autobus di linea o turistici e al parcheggio multipiano P2.

Mezzi elevatori: disponibili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sull'aeromobile.

Diritti

Il Regolamento UE 1107/2006 (valido per tutti gli aeroporti della Comunità Europea), garantisce l'accessibilità al trasporto aereo senza discriminazioni e senza costi addizionali, per le persone disabili o a mobilità ridotta. Nessuno può rifiutare la prenotazione o l'imbarco in seguito a disabilità o problemi di mobilità. L'unica eccezione riguarda potenziali problemi di sicurezza giustificati da regolamenti nazionali o internazionali o impossibilità tecniche, per esempio le dimensioni dell'aereo.

Per i voli entro l'UE, salvo impossibilità tecnica, e previa notifica 48 ore prima, le compagnie sono tenute a trasportare equipaggiamenti medici e 2 supporti di mobilità, quali sedie a rotelle o grucce, senza costi aggiuntivi.

Inoltre, l' Aeroporto di Bologna partecipa al progetto "Autismo - In viaggio attraverso l'aeroporto" ideato dall'ENAC con la collaborazione di ASSAEROPORTI e delle associazioni di settore per agevolare l’esperienza di viaggio delle persone autistiche e dei loro accompagnatori.

Il progetto

Aeroporto di Bologna offre inoltre la possibilità di effettuare una visita del terminal preparatoria al viaggio, inviando una mail con due settimane di anticipo sulla data di partenza a direzionesecurity@bologna-airport.it e allegando le seguenti informazioni:

Documento d'identità del passeggero fronte retro

Documento d'identità dell’accompagnatore fronte/retro

E-mail

Numero di telefono

Data di partenza

Numero di volo

Destinazione

Data e orario in cui si desidera effettuare la visita in aeroporto (9-17 dal lunedì al sabato)

Informativa Privacy

