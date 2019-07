Treni regionali: aumenta il prezzo dei biglietti

Novità per chi si mette in viaggio. Dal 1 luglio infatti, in molti hanno notato l'aumento dei costi dei treni regionali diretti verso la Toscana.

Attraverso una nota Trenitalia fa sapere che non si tratta di un aumento del costo dei biglietti ma dell’adeguamento automatico al tasso di inflazione programmata, previsto nel contratto di servizio con la Regione Toscana.

“Le tariffe si adeguano automaticamente al tasso di inflazione - spiega l’azienda - che è pari all’ 1,2 %. Se prendiamo una tratta di 50 km l’adeguamento è di 10 centesimi, mentre per un abbonamento mensile è di 1 euro”.

Ogni primo luglio infatti, si verifica l'adeguamento che fa riferimento al valore del tasso di inflazione programmata.