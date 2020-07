Taxi e auto private con conducente a Bologna: i contatti utili

Bologna è una delle città italiane dove è facile spostarsi, e tante le postazioni taxi dislocate sul territorio, così come le società che offronto auto con conducente privato. Di seguito vediamo le società, i numeri e le eventuali app disponbili per gli spostamenti in città.

Radio Taxi Cotabo:

Telefono: 051/372727

App : TaxiClick Easy

Taxi Bologna - Consorzio Autonomo Taxisti:

Telefono: 0514590

Servizio Taxi:

Telefono: 051/505020

Taxi o Ncc auto blu Aeroporto Bologna Italia :

Telefono: 335/5649045

Cosepuri :

Telefono: 051/519090

App: Cosepure My Driver

Bologna Ncc:

Telefono: 391/3818010

Auto Blu Bologna:

Telefono: 34674080159

NCC Bologna MAZZANTI Auto Blu Centergross Noleggio Con Conducente aeroporto (servizio taxi blu):

Telefono: 051/6646662

Elenco in aggiornamento