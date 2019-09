Abbonamenti Tper studenti: alcune tessere difettose, cosa fare

Arrivato settembre, come ogni anno, sono in distribuzione tramite Poste Italiane le tessere gratuite per il trasporto pubblico destinate agli studenti secondo il programma gestito da Tper, in collaborazione con i Comuni di Bologna, Ferrara, Granarolo nell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno, che hanno deliberato la gratuità per diverse fasce di età dei loro giovani residenti, così come riportato sul sito di Tper.

L'azienda di trasporti, attraverso la propria pagina, comunica che "il fornitore delle tessere magnetiche - si legge - segnala che una parte delle circa 32 mila tessere complessivamente spedite presenta un problema di funzionamento del microchip. E’ dunque possibile che, avvicinando la tessera al validatore, non si accenda la luce verde. Ma che "non c'è alcun problema o disagio a carico dell’utente nell’utilizzo del servizio e nessun rischio di sanzioni".

Tessera difettosa: cosa fare

Se avete ricevuto la tessera e non funziona: c on una seconda spedizione, l'utente riceverà direttamente a casa una nuova tessera, questa volta funzionante. Sino a quel momento è necessario portare con sè la tessera difettosa senza il rischio di sanzioni

on una seconda spedizione, l'utente riceverà direttamente a casa una nuova tessera, questa volta funzionante. Sino a quel momento è necessario portare con sè la tessera difettosa senza il rischio di sanzioni Se non avete ancora ricevuto la tessera: anche in questo caso l'utente non deve preoccuparsi, perché sino al ricevimento della tessera per l'anno scolastico 2019/2020 è possibile portare quella utilizzata lo scorso anno.