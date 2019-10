Sciopero generale: treni in ritardo, cancellazioni e disagi

Sciopero generale oggi venerdì 25 ottobre: possibili disagi per chi viaggia in treno. Trenitalia comunica che per i treni regionali e suburbani sono garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per le relazioni a maggiore traffico viaggiatori Trenitalia prevede, inoltre, l’effettuazione di ulteriori servizi.

L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per essere informati in tempo reale sulla situazione:

Trenitalia: www.trenitalia.com, uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, call-center Trenitalia 89.20.21* e Numero verde 800-892021 (attivo dalle ore 9.00 del 24 alle ore 22.00 del 25 ottobre).

Italo: www.italotreno.it, Biglietterie, Call center Italo Assistenza 89.20.20¹ e Pronto Italo n. 06.07.08 (attivo dalle ore 09:00 del 23 ottobre alle ore 23:00 del 25 ottobre).

TPER: www.tper.it e numero Unico 840.151.152