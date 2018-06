Trekking nel territorio bolognese: 3 percorsi tutti da scoprire

Sentieri e itinerari da scoprire a passo lento, godendosi ogni momento, ogni scorcio, ogni profumo. In solitudine o in gruppo il trekking è una fonte di benessere e il nostro territorio offre diversi percorsi meravigliosi, da concedersi (perchè no?) in una o più giornate d'estate, con le giuste precauzioni naturalmente.

Oltre a questi sei percorsi che vi avevamo già consigliato, ecco che per il 2018 ci sono delle novità e nuove "sfide" da intraprendere. La grande novità è il nuovo itinerario che attraversa l’Appennino collegando le città di Bologna e Prato tra paesaggi selvaggi e archeologia industriale: è la Via della Lana e della Seta.

Ecco i nuovi itinerari da scoprire:

1. La Via della Lana e della Seta

La Via della Lana e della Seta è il nuovo itinerario che attraversa l’Appennino collegando la città di Bologna alla città di Prato. Un trekking tra paesaggi incredibilmente selvaggi e archeologia industriale raccontato in una guida fresca di stampa e promosso da specifiche proposte turistiche al quale le istituzioni dedicheranno un evento inaugurale di quattro giorni a giugno 2018. “Della Lana e della Seta” è un evento itinerante lungo l’omonima Via della Lana e della Seta, il nuovo itinerario che attraversa l’Appennino collegando la città di Bologna alla città di Prato. Un trekking che attraversa paesaggi incredibilmente selvaggi e altri connotati dalla splendida archeologia industriale, legata alle lavorazioni tessili, a partire dalle due grandi opere idrauliche ‘gemelle’ della Chiusa di Casalecchio e del Cavalciotto di Prato.

Il programma di giugno:

Giovedì 21 giugno, mattina del solstizio d’estate un gruppo di camminatori partirà da Piazza Maggiore a Bologna e uno da Piazza del Duomo a Prato, ai due estremi del percorso, in contemporanea. Per tre giorni il cammino dei due gruppi salirà il crinale dal versante Sud e dal versante Nord, sostando ogni sera in un paese e incontrando testimoni che disveleranno loro i luoghi; sabato 23 giugno tutti i camminatori si ricongiungeranno a Castiglione dei Pepoli, tappa centrale del percorso, sul confine tosco-emiliano.

Giovedì 21 giugno – Tappa 1

ore 08:30 – Partenza in contemporanea da Bologna e Prato

ore 17:00 – Arrivo a Sasso Marconi e Vaiano

Venerdì 22 giugno – Tappa 2

ore 08:00 – Partenza da Sasso Marconi e Vaiano

ore 17:30 – Arrivo a Grizzana Morandi e Vernio

Sabato 23 giugno – Tappa 3

ore 08:00 – Partenza da Grizzana Morandi e Vernio

ore 17:30 – Arrivo a Castiglione dei Pepoli

Sabato 23 giugno – Castiglione dei Pepoli

ore 18:00 – Aperitivo di benvenuto ai camminatori e vernissage della mostra di arte contemporanea dell’artista Vincenzo Gentile – Intrecci - presso Officina15

ore 18:30 - "Potendo possedere", performance con filo cerato dell’artista Agata Torelli- presso Officina15

ore 19:30 – Inaugurazione mostra collettiva site-specific - “Along This Node” - artisti: Monica Camaggi, Oreste Baccolini, Alessandra Gellini, Laura Guerinoni, Roberto Dapoto - presso Palazzo Pepoli - Comune di Castiglione dei Pepoli

ore 19:00 – 24:00 “Le Cucine della Via” - degustazione delle cucine tipiche della Via della Lana e della Seta, in compagnia della cuoca castiglionese Lucia Antonelli , lo chef pratese Tommaso Gei e lo #street_food del territorio, per assaporare assieme le eccellenze tosco-emiliane del territorio. Presso Piazza della Libertà

ore 22:00 – Classica Orchestra Afrobeat in concerto. Presso Piazza della Libertà. Ingresso libero

ore 00:00 – DJset a cura del pratese DAN-I DJ - Danilo Andrea Lenzi

Domenica 24 giugno – Castiglione dei Pepoli

dalle ore 09:00 – Entrata libera per i camminatori alla Piscina Val di Sole

ore 09:30 – Terzo Trail Salto del Cervo

dalle ore 10:00 – Visite guidate al centro storico e al Centro di Cultura Paolo Guidotti a cura dell'Ass.ne culturale Terra Nostra

Iscrizioni al trekking e pacchetti turistici

Appennino Slow info@appenninoslow.com

Tel. +39 339 8283383 - +39 334 8334945

E’ possibile iscriversi anche a un solo giorno di cammino.

