Nuovo marciapiede in via Larga: modifiche alla viabilità

Si concluderanno a metà marzo i lavori per il percorso pedonale protetto nel tratto di via Larga, tra via Sighinolfi fino al civico 55.

L'intervento, iniziato il 5 febbraio, a partire dal 21 febbraio comporterà l'istituzione del senso unico, in direzione nord, sul tratto di strada interessato, per tutta la durata dei lavori. L'Amministrazione comunale ha provveduto a distribuire ai residenti le informazioni sul cantiere e sul corretto smaltimento dei rifiuti durante i lavori, che comporteranno lo spostamento dei cassonetti.

La realizzazione del marciapiede di via Larga, è uno degli interventi di riqualificazione previsti e programmati nell'ambito del progetto Pilastro2016, avviato nel 2014. Il progetto ha previsto numerose azioni e interventi di rigenerazione complessiva della zona e ha avuto come esito la nascita dell'agenzia locale di sviluppo "Pilastro distretto Nord Est". Pilastro2016 si è concluso con una rassegna di iniziative per festeggiare i 50 anni dalla fondazione del Pilastro.