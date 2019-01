Vie dai nomi strani a Bologna, e il loro significato: una guida pratica

Nomi insoliti, per viuzze e stradine antichissime. Si perde nei secoli l'origine odonomastica dei nomi di vicoli e strade che compongono il tessuto urbano di Bologna, frutto di semplificazioni, adattamenti linguistici, atti notarili trascritti male, ma soprattutto il susseguirsi degli eventi. Accade così che le vie, come le conosciamo ora dedicate a illustri padri dell'Illuminismo e della scienza una volta prendevano il nome per via di quello che il 'volgo' vedeva in esse, come il cattivo odore oppure la presenza di botteghe dello stesso mestiere. Qui di seguito abbiamo raccolto solo alcune -se ne contano a decine- delle più bizzarre denominazioni, per lo più di radice medievale. Spiegazioni dettagliate per ogni via di Bologna le potete invece trovare qui.

Via Senzanome

Attraversa il quartiere Saragozza. Le sue origini si perdono nel XIII secolo. In origine era chiamata 'Sguazzacoi', poi mutò in 'Sozzonome'. Infine, nell'800 un tentativo di attribuire la stradina a Carlo Cignani naufragò nel più neutro Senzanome. Più accreditata la radice che vuole la via intitolata a un abbeveratoio per il bestiame (Guazzatoia) oppure a un tipo di allevamento (Soccida). Meno accreditata la storia che i Senzanome furono una famiglia nobiliare felsinea, e del tutto erronea l'interpretazione del censurato 'Sfregatette' sostituito con il nome attuale. Quello del vicolo 'fregatette' è infatti un termine volgare generico, attribuito in genere ad accessi molto stretti.