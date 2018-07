Da Bologna al mare e ritorno: le strade alternative per evitare traffico e stress

E' estate e, come sempre, quando il caldo rende bollente l'asfalto e il richiamo della spiaggia si fa forte, l'unica cosa da fare per un bolognese è percorrere quei pochi chilometri che separano San Luca dalla Riviera Romagnola. Questo spostamento però rischia di trasformarsi in un incubo se non lo si fa nei tempi e nei modi che ci facciano evitare imbottigliamenti che compromettono gli umori e la gita stessa.

Come evitare code e disagi vari? Naturalmente, prima di mettersi in viaggio è sempre bene consultare il sito di Autostrade per l'Italia per conoscere lo stato della viabilità e accertarsi che non ci siano incidenti e imbottigliamenti sul percorso che dobbiamo fare. Fra le mete preferite e più pratiche per i bolognesi i lidi ravennati e quelli ferraresi: in un'ora, rispettando i limiti, è possibile catapultarsi sulla sabbia.

E poi ci sono dei "trucchi" e delle scorciatoie...

1. STRADELLI GUELFI: UNA SCORCIATOIA "LEGGENDARIA"

Gli Stradelli Guelfi, una leggendaria 'scorciatoia' (un ponte spazio-temporale?) che salverebbe i bolognesi che si dirigono verso il mare e rientrano in città nelle giornate da bollino nero, proprio come in questo periodo estivo di ripresa post ferie. Attraggono e intimoriscono al tempo stesso perchè in pochi possono dire di conoscerli davvero. Si tratta di un centinaio di chilometri che collegano Bologna a Cervia.

Il vantaggio di questa scelta è anche un'altra però: non solo si riescono ad evitare le code in autostrada, ma è possibile godere di un itinerario pieno di sorprese e soprattutto di sapori, visto l'elevato numero di trattorie e ristoranti disseminati lungo il percorso. Rassicurante il fatto che con l'avvento del digitale, grazie a un navigatore satellitare e a qualche dritta, perdersi sia diventato difficile (laddove prima non lo era affatto).

Le indicazioni per percorrere gli Stradelli Guelfi