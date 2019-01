Bologna-Istanbul: voli, moneta, cosa vedere. Tutte le info utili per chi viaggia

Un volo diretto dall'Italia alla Turchia, da Bologna a Istanbul. Anzi, giusto per mettere gli accenti al loro posto, Istànbul, con l'accento sulla lettera "a" e assolutamente senza quella "n" che molti mettono all'inizio della parola facendola cominciare con -in. Altra premessa: Istànbul non è la capitale della Turchia, che è invece Ankara. Non lo diamo per scontato.

Fra le cose da sapere prima di volare in questa magica megalopoli divisa in due dallo stretto del Bosforo (la parte europea e quella asiatica) è che fu Bisanzio fino al 330, Costantinopoli sino al 1453, Istanbul o Costantinopoli sino al 1930 e da allora in poi solo Istanbul) è stata la capitale dell'Impero romano, di quello bizantino, dell'impero latino e infine di quello ottomano. E tutte queste affascinenti culture hanno lasciato tracce.

Orari dei voli Bologna-Istanbul (Turkish Airlines e Pegasus Airlines)

Istanbul Turkish Airlines TK 1322 partenza ore 11:15 arrivo ore 15:40. Si vola dal lunedì alla domenica (09/01/2019 - 30/03/2019)

Istanbul Turkish Airlines TK 1326 partenza ore 18:25 22:55. Si vola dal lunedì alla domenica (09/01/2019 -30/03/2019)

Istanbul (Sabiha Gokcen) Pegasus Airlines PC 1218 partenza ore 13:20 arrivo ore 17:55. Si vola il lunedì, il martedì e dal giovedì alla domenica (09/01/2019 - 30/03/2019)

Istanbul (Sabiha Gokcen) Pegasus Airlines PC 1218 partenza ore 14:05 arrivo ore 18:40. Si vola solo il mercoledì (06/03/2019 - 27/03/2019)

L'ora turca

Il fuso orario in Turchia è UTC / GMT +3 ore. Cioè l'ora in Turchia è due ore avanti rispetto all'Italia nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi è un'ora avanti perchè il paese non segue più l'impostazione dell'ora legale (DST). Dal 30 Ottobre 2016 il governo turco ha deciso di tenere DST per tutto l'anno, quindi la Turchia sarà sempre UTC/GMT +3 ore.

La moneta turca

In Turchia si usa la Lira Turca (Türk lirası, simboloTR), in circolazione dal 1844. Le banconote sono da 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Lire Turche. Al 15 gennaio 2019 il cambio euro/lira turca è: 1 euro uguale a 6,22 lire turche.

Telefono e Roaming

Dal 2017 le regole europee sul roaming internazionale sono cambiate, ma fra i 28 Paesi membri dell’Unione Europea la Turchia non c'è: ciò significa che per usare la propria SIM per telefonare o connettersi a Internet bisogna informarsi e cercare l'offerta più conveniente del nostro operatore telefonico.

Dove cambiare valuta a Bologna: i Forexchange

Agenzie di cambi valuta in città: oltre che in aeroporto e gli euro si possono cambiare in stazione centrale (nell'area Piazzale Ovest, con orario dalle 8 alle 20 con chiusura la domenica). Tel: + 39 051 18899379 ; + 39 800 305357

Le 8 cose da vedere assolutamente a Istanbul