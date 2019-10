Voli diretti da Bologna: tutte le destinazioni in Italia

Viaggiare e scoprire nuove mete è un toccasana per la mente e lo spirito. Staccare la spina e allontanarsi anche solo per due giorni, può aiutare a rilassarsi, e tante le mete turistiche italiane. Non c'è bisogno infatti, di andare all'estero per visitare musei, godere del clima mite e ammirare bellezze naturalistiche e architettoniche. Dall'aeroporto di Bologna ad esempio, partono tantissimi voli per ben 11 destinazioni italiane con voli diretti. Vediamo insieme quali sono...

Alghero in Sardegna: situata nella parte nord occidentale della Sardegna è nota anche come la piccola Barcellona

Bari: capoluogo della Puglia, ha una storia millenaria ed è nota per ospitare le reliquie di San Nicola

Brindisi in Puglia: città portuale, è nota per il castello Alfonsino

Cagliari: capoluogo della Sardegna è nota per il Castello, un quartiere fortificato medievale in collina situato al di sopra del resto della città e numerose attrazioni artistiche storiche

Catania in Sicilia: ai piedi dell'Etna, è una destinazione tutta da scoprire, con numerosi turisti tutto l'anno

Crotone capoluogo della Calabria: storia e architettura si fondono in questa meta del su Italia

Lamezia Terme in Calabria: grazie alla posizione centrale nella regione, sulla costa tirrenica, la città stessa offre interessanti spunti turistici

Lampedusa : isola in Sicilia, si caratterizza per il clima mediterraneo e un turismo dedito alle bellezze naturalistiche

Palermo : capoluogo della Sicilia e città dai mille volti dove convivono influenze arabe, barocche, palazzi in stile liberty, teatri neoclassici, spazi verdi settecenteschi e affollati mercati storici

Roma: è una meta turistica mondiale e non ha bisogno di presentazioni, dove ogni angolo è intriso di storia e maestosità

Trapani: città della Sicilia, è conosciuta per essere uno dei paradisi dei velisti e, in generale, degli amanti degli sport acquatici tra kite-surf, windsurf e immersioni.