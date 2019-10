Voli diretti da Bologna: tutte le destinazioni internazionali

Avete voglia di partire ma pochi giorni a disposizione? Dall'aeroporto di Bologna partono numerosi voli, e quelli 'diretti' possono essere un buon modo per non perdere troppo tempo nei vari scali. Dal Marconi infatti, si ha la possibilità di scegliere tra 76 destinazioni!

Non resta quindi che preparare la valigia, e decidere una destinazione...

Voli internazioni diretti dall'aeroporto G.Marconi

In ordine alfabetico, le destinazioni dirette sono:

- Aalborg in Damimarca: una città a nord, che sorge sulle rive del fiordo Limfjord con attrazioni turistiche, dove regna ancora natura incontaminata

- Alicante in Spagna: famosa per il clima mite e la movida, è una città che offre tantissime attrazioni turistiche, dove divertirsi e non solo...

- Amman in Giordania: è la capitale della Giordania, ricca di fascino. Meta adatta per chi ama le Spa e il relax, visto che ha tantissimi centri benessere sulle rive del Mar Morto, un lago i cui fanghi ed acque sono utilizzati a scopi terapeutici e di bellezza.

- Amsterdam nei Paesi Bassi: una città adatta a persone di tutte le età, dove divertimento, cultura e bellezza si intrecciano tra canali stupendi

- Atene in Grecia: capitale delle repubblica ellenica, è tra le città più antiche al mondo, famosa per essere stata culla della democrazia e patria natia dei più importanti filosofi dell’antichità

- Bacau in Romania: nella parte nord-est, è una città conosciuta per le industrie del tessile, del chimico, dell’alimentare e della lavorazione del legno, ricca di cultura, storia e tradizioni.

- Barcellona in Spagna: primo centro della Catalogna e seconda città della Spagna, è una delle più originali metropoli portuali del Mediterraneo

- Berlino in Germania: i percorsi museali sono il fiore all’occhiello di Berlino. Meta di milioni di visitatori all'anno, è tra le destinazioni più ambite in qualsiasi stagione dell'anno

- Bordeaux in Francia: collocata a s ud Ovest della Francia, è una classica cittadina francese che offre un meraviglioso patrimonio architettonico e artistico

- Bratislava in Slovacchia: capitale della Repubblica Slovacca, è una città elegante che sorge sui Carpazi lungo il fiume Danubio e Morava. È l’unica capitale del mondo a "confinare" con due Stati, Austria ed Ungheria.

- Breslavia (Wrocław) in Polonia: Importante porto sul fiume Oder, situata a sud-ovest del Paese, è una meta dove perdersi tra l'architettura di palazzi storici e moderni

- Bristol in Gran Bretagna: una città unica con molte attrazioni turistiche, tra cui la nave storica più visitata del Regno Unito, il ponte sospeso simbolo della città e uno dei giardini zoologici più antichi al mondo

- Bruxelles in Belgio: sede delle principali istituzioni dell’Unione Europea, la capitale del Belgio coniuga storia, modernità e arte in un mix originale

- Bucarest in Romania: una città con quasi 40 musei, 22 teatri, 18 gallerie d'arte e le molte biblioteche disseminate nel suo territorio.

A poca distanza da essa, inoltre, si possono rivivere le atmosfere gotiche legate alle leggende di Dracula

- Budapest in Ungheria: sulle rive del Danubio, è una città nota per le architetture e gli splendidi bagni termali, la città è meta ideale per una vacanza benessere