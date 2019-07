Voli economici? Come diventare un 'travel expert' e girare il mondo

Viaggiare fa bene. Oltre a 'cambiare aria', a farci conoscere nuove persone, usanze, luoghi e tradizioni, apre la mente e per molti diventa una necessità primaria. Perchè non partire appena si ha un po di tempo libero? A Bologna viaggiare e spostarsi in aereo è facilissimo, grazie alla presenza dello scalo Marconi, ma spesso i prezzi dei voli sono 'proibitivi' ed ecco che il sogno svanisce. Non tutti però, sanno che esistono dei 'trucchetti' che possono aiutarvi a scovare voli low cost per le vostre mete preferite. Vediamo insieme quali...

Flessibilità

Flessibilità è la parola d'ordine. Quando decidiamo di intraprendere un viaggio, prima di comunicare le nostre ferie a lavoro è bene decidere un 'range' di tempo in cui si vuole partire. In questo modo non saremmo vincolati alle date, e spulciando tra i prezzi tra qualche giorno prima e dopo la nostra partenza e ritorno, è possibile trovare nuove offerte.

Quando prenotare

Stando a un rapporto della Airlines Reporting Corporation, le compagnie aeree tendono a offrire voli a basso prezzo tra le sei settimane e le tre settimane prima della data di partenza: sarebbe quindi questo il momento migliore per acquistare. Non solo, nel corso del tempo più studi incrociati avrebbero eletto il martedì come giorno perfetto per prenotare un volo.

Come navigare nel web

Molti consigliano di navigare con la modalità 'in incognito' quando si cercano dei voli, in modo da evitare che motori di ricerca, a 'conoscenza' delle nostri intenzioni di acquisto, aumentino il prezzo delle tratta cercata ogni volta che vogliamo controllare a che cifra è arrivato il viaggio dei nostri sogni.

I bagagli

Niente da fare: se volete viaggiare low cost dovrete rinunciare a qualcosa, e in questo si tratta della valigia piena di vestiti. Sì, perché il consiglip è sempre quello di partire con un solo bagaglio a mano: le offerte spesso riguardano solo questa formula di viaggio.

Il tempo

Se avete la possibilità di programmare un viaggio con 8 o 12 mesi di anticipo ancora meglio. I voli prenotati a una distanza così lunga dal giorno di partenza sono sempre più convenienti.