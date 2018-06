Il rianimatore: Aldini fra realtà e immaginazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La collana Le Storie (Sergio Bonelli Editore) presenta un thriller a cavallo fra lo storico e il fantastico, fra il passato e il presente, fra Bologna e Londra. Scritto dal bolognese Antonio Costantini (Flesh Crossed, EF Edizioni) e illustrato da Claudio Montalbano (Editoriale Aurea, Edizioni Inkiostro) “Il rianimatore” farà la sua comparsa nelle edicole il 12 giugno. Se lui avrà ragione, la morte sarà solo uno spiacevole contrattempo. Bologna, oggi. Alcuni studenti si aggirano nelle sale del Museo del Patrimonio Industriale. È una normale gita scolastica, niente più. Una passeggiata tra vecchie apparecchiature sperimentali e cimeli vari, bizzarre ricerche scientifiche e follie ottocentesche sull'elettricità animale, sul sogno di rianimare i tessuti morti. Pochi hanno avuto l'ardire di prendere sul serio questa possibilità, e tra loro - si dice - c'era anche il bolognese Giovanni Aldini. Ma lui, ormai, è morto da quasi due secoli. O forse no? Giovanni Aldini, nipote del più famoso Galvani, applicò gli studi dello zio alla rianimazione dei cadaveri. Quanto ci sia davvero andato vicino, non ci è dato saperlo con certezza. Con Il rianimatore ci si muove fra le pieghe della Storia per scoprire quali furono le motivazioni di Aldini, eclettico e competente scienziato, e quali i suoi risultati. Lungo le spire del tempo e dello spazio seguiremo i successi e i fallimenti della sua carriera, partendo da oggi, durante una visita al Museo del Patrimonio Industriale che tutti possiamo fare. Nel bicentenario della pubblicazione di “Frankenstein”, scoprite la storia di Giovanni Aldini, lo scienziato che ispirò Mary Shelley.