Kiabi insieme ad A.n.d.o.s. onlus in occasione dell’Ottobre Ros, per sostenere tutte le donne colpite da tumore al seno.

Ritorna l’appuntamento con Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un mese simbolico per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad una tematica così importante. Grazie alla partnership con A.N.D.O.S. Onlus, l’Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno, KIABI è ancora una volta al fianco di tutte le donne con la sua Fondazione per regalare un aiuto concreto a tutte coloro che hanno bisogno di aiuto. Dal 1 al 31 ottobre 2018 nel punto vendita KIABI di Bologna e sul sito www.kiabi.it per ogni capo d’abbigliamento venduto, tra una gamma di prodotti selezionali (come t-shirt, maglieria, intimo e body), 1€ sarà devoluto all’associazione A.N.D.O.S. Onlus per finanziare le attività di recupero fisico e psicologico dedicate a tutte le donne che hanno bisogno di sostegno. Ogni cliente KIABI, inoltre, avrà poi la possibilità di donare un importo libero direttamente all’Associazione. Spesso le donne operate al seno faticano a trovare indumenti femminili e confortevoli ad un prezzo conveniente. Per questo KIABI ha realizzato una serie di speciali reggiseni, disponibili dal mese di ottobre, in grado di sostenere e proteggere la mammella e la protesi nella fase post operatoria. Inoltre, per rispondere alle esigenze delle proprie clienti, ogni anno KIABI progetta con loro nuove linee di reggiseni, costumi da bagno e reggiseni sportivi. Una gamma di prodotti alla moda e confortevoli sinonimo di felicità e di benessere, proprio come il motto KIABI: #KIABILAFELICITATIDONA! Per tutto il mese dedicato all’iniziativa “Ottobre Rosa”, grazie al contributo dei suoi clienti, KIABI sostiene A.N.D.O.S. Onlus (per ogni prodotto venduto 1€ sarà devoluto all’ Associazione) a dimostrazione della sua reale vicinanza verso tutte le donne operate, regalando attimi di felicità per aiutarle nella riconquista del loro benessere e della loro femminilità. KIABI è il brand nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da 40 anni a fianco delle famiglie di tutto il mondo con un’offerta di moda originale, divertente e accessibile, con un eccellente rapporto qualità prezzo. KIABI, oggi, veste i momenti più belli della vita dei propri clienti, uomo, donna, bambino, bebè, premaman e taglie comode. Servizi personalizzati e pensati per le diverse esigenze dei propri clienti rendono il momento dell’acquisto un’esperienza sempre più innovativa e fresca, da condividere con chi si ama. Per un primo giorno di scuola o un appuntamento di lavoro semplicemente perfetti e firmati KIABI. KIABI, LA FELICITÀ TI DONA.