La Bolognina sempre più melting pot di culture e imprenditoria: anche Social Factor sceglie il Navile

La Bolognina sempre più centro imprenditoriale e culturale del capoluogo emiliano: anche Social Factor, digital agency in forte ascesa sul territorio nazionale, ha scelto via Donato Creti come nuova sede. Festeggia così l’agenzia che al suo quinto compleanno ha raddoppiato tutti i suoi numeri: dal fatturato (+90% rispetto allo scorso anno) ai clienti, fino al numero dei collaboratori. 180 metri quadrati di creatività a due passi dal nuovo Comune di Bologna, l’Arena Puccini, la Fiera e tantissimi locali che nel corso degli ultimi anni stanno arricchendo il panorama sociale, culturale e imprenditoriale del quartiere. La Bolognina è una delle aree metropolitane di Bologna in maggiore trasformazione; raccoglie un intreccio di culture in fermento e ospita la maggiore percentuale di giovani a Bologna, in costante aumento. “È stata una decisione semplice per noi, perché la Bolognina rispecchia molto la natura di Social Factor: eclettica, sperimentale, capace di sviluppare e integrare ogni dettaglio nel migliore dei modi”, ha commentato Enrico Gualandi, co-Founder & CMO di Social Factor. Promossa dal Comune e condivisa dai residenti, la riqualificazione dell’area oggi risponde alle esigenze energetiche e infrastrutturali della città contemporanea, valorizzando allo stesso tempo il tessuto multietnico attraverso attività e associazioni culturali. “Mai come oggi ci sentiamo parte di una città che ci ha visto crescere di anno in anno. Siamo entusiasti di iniziare un nuovo capitolo in Bolognina”, ha dichiarato Fabrizio Fogli, co-Founder & CCO. Il percorso di Social Factor sposa infatti quello della Bolognina, come se il nuovo payoff dell’agenzia ne dichiarasse il senso implicito: “Inspired by people” è la sintesi di un pensiero creativo che vuole dare valore alle persone in quanto protagoniste di ogni social media. E proprio alle persone è dedicata la nuova campagna di comunicazione che – oltre a display, mailing e social advertising – a partire dal 16 aprile sarà anche outdoor lungo i viali della città. Come primo atto di presenza l’agenzia ha organizzato per il 19 aprile l’inaugurazione della nuova sede di via Donato Creti, in collaborazione con Ruggine e Ragù, i celebri locali di tendenza della città. A presenziare all’aperitivo ci saranno Matteo Lepore, Assessore Economia e promozione della Città, Turismo, Relazioni Internazionali, Agenda Digitale e Daniele Ara, Presidente del Quartiere Navile, insieme a vecchi e nuovi clienti, amici e partner.

