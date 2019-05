"Le garanzie europee per i diritti procedurali degli arrestati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L'Unione Europea ha emanato una serie di Direttive fnalizzate a garantire diritti di indagati e imputati nel procedimento penale: il diritto alla traduzione (direttiva 2010/64), il diritto all'assistenza legale (direttiva 2013/48), il diritto all'informazione di imputati e indagati (direttiva 2012/13) (lettera dei diritti e accesso al fascicolo) e il diritto al gratuito patrocinio (direttiva 2016/1919). Particolare attenzione è attribuita alle fasi della custodia cautelare e pre-cautelare, nonché al trattamento riservato ai soggetti vulnerabili (direttiva 2012/29 e 2004/80). L'associazione Antigone Emilia Romagna ha organizzato un incontro sul tema il 30 Maggio 2019 dalle 14:30 alle 18:00 nella sala Russell del Cirsfd in via Galliera 3 a Bologna. Seguiranno ai saluti iniziali di Alvise Sbraccia dell'Università di Bologna gli interventi di: Claudio Paterniti Martello, Osservatorio Antigone – "Presentazione della ricerca condotta da Associazione Antigone nell'ambito del progetto europeo "Inside Police Custody" Nicola Canestrini, Avvocato del foro di Trento - "Il percorso dei diritti procedurali di cui alla Road Map di Stoccolma, applicazioni giurisprudenziali e possibile azionabilità avanti la CJEU" Mario Marcuz, Avvocato del foro di Bologna – "Le direttive europee su traduzione e interpretariato in materia penale e il loro recepimento" Donatella Ianelli, Avvocata del foro di Bologna, Responsabile Osservatorio Europa della Camera Penale "Franco Bricola" – "Le garanzie procedurali e i risvolti per la professione forense" Modera Elia De Caro, Avvocato del foro di Bologna, Presidente Associazione Antigone Emilia Romagna Evento in corso di accreditamento per i crediti di formazione continua presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna https://www.facebook.com/events/412518852664410/