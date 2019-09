La mappa dei VistaRed a Casalecchio di Reno: i semafori controllati dalle telecamere

Occhi elettronici che immortalano le infrazioni ai semafori. Si chiama VistaRed ed è un sistema per il controllo delle infrazioni semaforiche (art. 146, comma 2 e comma 3 del Codice della Strada) utilizzato dal Comando di Polizia Locale, ed è anche il più innovativo esistente, al momento, sul mercato italiano. A Casalecchio ne sono stati installati diversi.

Il sistema in sostanza produce un filmato a colori, criptato e non modificabile, dell'intera fase della violazione. Fra i componenti del dispositivo ci sono un registratore specifico per video-sorveglianza ed una telecamera a 360 gradi dotata di move detection, gestione del controluce, zoom ottico 30x: quando scatta la luce rossa, la telecamera viene allarmata e quando un veicolo passa sulle spire induttive fissate sulla strada, la telecamera ingrandisce l'immagine e legge automaticamente la targa.

A garanzia della massima trasparenza, gli utenti che ricevono il verbale possono, in qualità di proprietario o con apposita delega dello stesso: vedere la sequenza delle tre foto più significative estratte dal filmato, accedendo online all'Area VistaRed – sono richiesti il numero di targa e la data e ora dell'infrazione riportate sul verbale; vedere il filmato ogni martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 negli uffici della Polizia Locale, previo appuntamento al numero 800 253808.

Il sistema di controllo semaforico VistaRed fa parte del più ampio progetto "Strade Sicure" del Corpo di Polizia Locale "Reno Lavino", che comprende azioni rivolte al controllo sullo stato di ebbrezza alcolica ed ebbrezza da stupefacenti; al controllo della velocità; ai controlli stradali ordinari quotidiani sui principali assi di collegamento Bazzanese e Porrettana; al controllo della sosta.

I VistaRed attivi sul territorio di Casalecchio:

Incrocio via Calzavecchio - Porrettana – gli impianti sono su via Porrettana in entrambe le direzioni di marcia. In quest'area vi sono attraversamenti pedonali molto utilizzati, soprattutto in via Calzavecchio dove si trova l'unico collegamento pedonale fra il quartiere Marullina ed il centro. Quest'ultimo fa anche parte di uno dei tre percorsi casa-scuola sicuri "Pedibus" realizzati grazie alla collaborazione tra LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza, scuole, Polizia Locale e Lavori Pubblici.

Incrocio via Porrettana - Caravaggio - Calari – gli impianti sono su via Porrettana in entrambe le direzioni di marcia: in direzione Casalecchio all'incrocio via Porrettana - Caravaggio e in direzione Bologna all'intersezione Porrettana - Calari

Incrocio via Bazzanese - del Lavoro - Manzoni – gli impianti sono su via Bazzanese in entrambe le direzioni di marcia: in direzione Centro all'incrocio via Bazzanese - via Manzoni e in direzione Ceretolo all'intersezione via Bazzanese - via del Lavoro

Incrocio via Brigata Bolero - svincolo Asse Attrezzato Sud Ovest da Zola Predosa / per Bologna – gli impianti sono su via Brigata Bolero, in entrambe le direzioni di marcia, e sullo svincolo in uscita dall'Asse Attrezzato

Incrocio via Brigata Bolero - svincolo Asse Attrezzato Sud Ovest da Bologna / per Zola Predosa – gli impianti sono su via Brigata Bolero, in entrambe le direzioni di marcia, e sullo svincolo in uscita dall'Asse Attrezzato

Incrocio via Porrettana - via Garibaldi - via Marconi (bassa) – gli impianti sono su via Porrettana in direzione Bologna, agli incroci via Porrettana - via Garibaldi (svolta a sinistra) e via Porrettana - via Marconi, e su via Marconi all'intersezione con via Porrettana.