Meraville shopping park dona 50.000 euro al comune di Bologna

La società d’investimento Nuveen, proprietaria di Meraville Shopping Park di Bologna, ha donato 50.000 Euro al Comune di Bologna per aiutare il territorio a fronteggiare le problematiche che stanno emergendo a causa del Covid-19. Il contributo servirà per dotare le strutture dei servizi sociali di risorse economiche, che andranno a sostegno della spesa alimentare delle famiglie in difficoltà. Grazie alla donazione del Parco Commerciale Meraville, il Comune di Bologna potrà distribuire 2.000 buoni spesa, del valore di 25 Euro, ad altrettante famiglie che ne hanno fatto richiesta. I buoni spesa saranno spendibili presso i punti vendita della città che avranno aderito all’iniziativa. La donazione è stata effettuata dalla società d’investimento Nuveen, il principale gestore globale degli investimenti di TIAA, primario fondo pensionistico e assicurativo statunitense, che ha voluto sostenere la comunità in questo momento in cui individui e imprese sono messi a dura prova.