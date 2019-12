Allerta maltempo pioggia e vento forte: numerosi alberi pericolanti

Emessa una nuova allerta arancione per domani, sabato 21 dicembre. A causa di una nuova perturbazione sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sui settori appenninici centrali, in esaurimento nel corso della tarda mattina.

Dalla sera un nuovo impulso attraverserà tutta la regione con piogge moderate. Non solo, somo previsti anche venti forti su tutti i crinali appenninici e aree collinari centro orientali con raffiche fino a 70 km/h. Possibili criticità idrualiche in alcune zone. Allerta in vigore fino alla mezzanotte del 21 dicembre.

Maltempo che si è abbatutto sulla provincia già da stasera, dove numerosi alberi pericolanti sono stati registrati a Casalecchio, Monzuno, Castiglione alberi pericolanti, con numerose richieste di intervento ai Vigili del Fuoco.

Nel weekend

Da stasera è in arrivo di una nuova perturbazione che andrà a determinare un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge abbondanti in Appennino e vento.

Neve solo nella serata di venerdì 20 verso sabato 21 e solo sulle vette, con quota sui 1800/1900 m. Vento forte, oltre i 100 Km/h in alto Appennino Ventilazione in graduale rinforzo nel corso della giornata di Venerdì, con raffiche di burrasca o tempesta in Appennino. Probabili picchi massimi sul crinale appenninico superiori ai 100 Km/h, non esclusi valori puntuali fin sui 120/130 Km/h. Ventilazione che assumerà direzione da Sud/Sud-Est, perlopiù moderata sulle pianure, sino a tesa/forte lungo la costa, con raffiche possibili fino a 60-70 km/h.“