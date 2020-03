Meteo: estesa allerta gialla, fiumi sorvegliati speciali

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna per le prossime ore, a causa del maltempo sulla regione. Dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani, 4 marzo, la Protezione civile regionale fa scattare l'allerta gialla.

Da domani mattina sono previste deboli piogge sul settore orientale che potranno essere a carattere nevoso sopra i 1.000 metri di quota e, localmente, a quote collinari.

I fenomeni, tutti al di sotto delle soglie di allertamento, saranno in esaurimento a partire dalle prime ore pomeridiane di domani". Per domani la criticità idraulica gialla è limitata alla piena del fiume Secchia e del Reno.