Meteo Bologna, le previsioni dal 20 al 25 maggio

Prosegue all’insegna della variabilità questo mese di maggio, con la nuova settimana che vedrà alternarsi schiarite e momenti caratterizzati da instabilità. Lunedì 20 Maggio vedrà nuovamente la possibilità di rovesci pomeridiani, al pari di mercoledì 22, mentre

sia martedì 21 sia giovedì 23 dovrebbero vedere una maggior stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi.

Rimane da valutare un possibile peggioramento tra venerdì 24 e sabato 25 Maggio, che potrebbe portare nuove piogge irregolarmente distribuite; tuttavia la predicibilità al momento rimane bassa.

Temperature in aumento, specie da martedì, con valori minimi collocati sui +11/13°C e valori massimi fino a +22/24°C. Ventilazione in prevalenza dai quadranti meridionali per gran parte della settimana.

Le previsioni sono a cura del Centro Meteo Emilia-Romagna