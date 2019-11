Allerta meteo, la pioggia allenta la morsa nel bolognese

Allenta la morsa il maltempo sulla provincia di Bologna, ma a livello regionale è il Po ora a preoccupare. Allerta meteo per l'Emilia-Romagna, con la protezione civile che fa segnare allarme rosso per il piacentino e arancione per il ferrarese.

Va meglio nel bolognse dove residue piogge non dovrebbero gonfiare più di tanto i fiumi: per tutta la giornata di lunedì 25 novembre le precipitazioni saranno scarse, con allerta gialla per i corsi d'acqua di tutta la provincia, sia Appennino che pianura.