Meteo, allerta fiumi scende da rossa ad arancione

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna, valida per tutta la giornata di domani. Stavolta però il colore è arancione (per criticità idraulica) per tutta la fascia di pianura a ridosso del Po. Per il resto della Regione, tranne la costa romagnola, l'allerta è gialla. La protezione civile regionale, su previsioni Arpae, segnala infatti per domani "deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali".

Attenzione comunque al corso del Panaro "e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena" e al transito della piena del Reno "nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia". Permane un "livello di particolare attenzione relativamente al cavo Napoleonico per impossibilità di scarico delle acque nel fiume Po".

Queste criticità, si legge ancora nel testo dell'allerta, "sono dovute anche al contestuale passaggio della piena del fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 1 nel tratto fino a Polesella e superiore alla soglia 2 nel tratto terminale" prima della foce. (Bil/ Dire)