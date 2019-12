Meteo, maltempo: allerta arancione, affluenti del Reno sorvegliati speciali

Il mese di dicembre inizia all'insegna del maltempo. Arpa e Protezione Civile hanno diramato l'allerta ARANCIONE per il rischio di superamenti "di soglia 2 per gli affluenti in destra del fiume Reno" (Idice, Sillaro, Santerno e Senio).

Lunedì 2 dicembre, si assiste al transito di una perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse già dalle prime ore della notte. "Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio con valori medi areali intorno 20 mm/24h sui rilievi centro occidentali e di 25/45 mm/24h sulla parte orientale della regione", si legge nella nota.

Sulla macroarea C (Bacini Emiliani Orientali Bologna e Ravenna) i massimi di precipitazione sono previsti attorno a 70/100 mm/24h, anche se in attenuazione nella seconda parte della giornata ad iniziare dal settore occidentale della regione.

Nella serata/notte di lunedì 2 dicembre è prevista anche un'intensificazione della ventilazione proveniente da nord-est sul mare e lungo la costa (inferiore ai valori di soglia su queste zone) che determinerà un rapido aumento del moto ondoso con mare agitato al largo (altezza compresa tra 2,5 e 3,2 metri) in attenuazione gia' dalle prime ore della giornata di martedì 3. La criticità ARANCIONE per le zone C e D è riferita alla previsione di superamenti di soglia 2 per gli affluenti in destra del fiume Reno. Per la piena del fiume Po la criticità è GIALLA nella zona D e nella sezione di Ariano il livello idrometrico rimane superiore alla soglia 2.

Soglia di superamento

Le soglie idrometriche sono indicatori del livello raggiunto dai corsi d'acqua. E' stata redatta una tabella che indica il livello di riferimento della soglia 1 (ordinaria criticità), della soglia 2 (moderata criticità) e della soglia 3 (elevata criticità) per i corsi d'acqua presenti nelle otto zone di allertamento in cui è stato suddiviso il territorio regionale e per il Fiume Po.