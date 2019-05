Allerta meteo 'arancione': allarme smottamenti, livello fiumi osservato speciale

Ancora allerta meteo in Emilia Romagna. Un avviso 'arancione' per maltempo è stato emanato dalla Protezione civile er quanto riguarda il regime dei fiumi e il rischio frane e smottamenti. L'allerta rimane in vigore per le prossime 36 ore. Nella nota si specifica come "permane una condizione di instabilità per la presenza di un'area depressionaria sul bacino del Mediterraneo; sulla nostra regione si prevedono precipitazioni deboli-moderate con locali rovesci. Quantitativi medi areali giornalieri stimati intorno ai 20 mm con valori massimi localizzati tra i 30 e i 40 mm.Il livello arancione di criticità idrogeologica è legato ai possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei reticoli minori".

Quello che sta per volgere alla fine è stato un maggio anomalo, con precipitazioni molto abbondanti che hanno fatto da contraltare a un inverno siccitoso e scarso di pioggia e neve. Solo qualche giorno fa un brusco calo delle temperature, con piogge diffuse e anche diversi centimetri di neve che sono arrivati fino al basso appennino.