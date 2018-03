Meteo, allerta della Protezionie civile: 'Attenzione a frane e livello fiumi'

Le temperature si stanno alzando e la neve accumulatasi nei giorni scorsi si sta sciogliendo. La Protezione civile ha perciò diramato una allerta 'gialla' per tutto il bacino di Bologna e Imola: sotto stretto controllo sono i livelli dei fiumi bolognesi, e le zone a rischio frana, movimenti di terra che già si stanno verificando.

Per le prossime 36 ore sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni , nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m.

Le piogge potranno determinare un innalzamento dei livelli idrometrici sopra la soglia 1 degli affluenti di destra del Reno, per quanto riguarda il tratto di valle, e per i fiumi romagnoli. Si prevede un generale calo dei livelli idrometrici già dalla prima parte di martedì 6.