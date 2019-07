Meteo, allerta gialla per domani: ondata di maltempo in arrivo

Una nuova allerta meteo annunciata da Arpae: da mezzanotte di oggi alla stessa ora del 16 luglio "allerta gialla" su tutta la regione Emilia-Romagna a causa del transito di un minimo depressionario che determinerà per la giornata di domani un deciso aumento dell'instabilità con piogge diffuse, con valori medi areali compresi tra 10 e 30 mm/24h.

Le precipitazioni assumeranno carattere temporalesco anche di tipo organizzato. I fenomeni inizieranno sul settore occidentale della regione già dalle ore serali-notturne tra Domenica e Lunedì per poi interessare progressivamente il rimanente territorio. I temporali sono previsti più intensi sull'intero settore appenninicopedecollinare e pianure occidentali con valori puntuali che potranno raggiungere 50-100 mm sull'intero evento. Graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni dalle ore serali.

L'allerta. Allerta GIALLA per piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO,FE, RA, FC, RN. Per la giornata di Lunedì 15 Luglio previste piogge diffuse (media areale 10-30 mm/24h), che assumeranno carattere temporalesco anche di tipo organizzato. I fenomeni inizieranno sul settore occidentale della regione già dalle ore serali-notturne tra domenica e lunedì per poi interessare progressivamente il resto della regione. Si prevedono temporali più intensi sull'intero settore appenninico-pedecollinare e pianure occidentali (fino a 50-100 mm sull'intero evento). Graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni dalle ore serali.