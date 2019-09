Meteo, allerta gialla per temporali domenica 22 settembre

Per domani, domenica 22 settembre, è previsto il transito di una perturbazione atlantica che interesserà l'intero territorio regionale emiliano romagnolo con piogge diffuse dalla seconda parte della giornata.

Sui crinali appenninici, le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco organizzato di forte intensità. Pertanto da Regione Emilia-Romagna fanno sapere che è stata emessa un'allerta gialla per criticità idraulica e per criticità per temporali.