Meteo, allerta ancora alta: torrenti e fiumi osservati speciali

Ancora allerta meteo per il bolognese. Riferito al livello dei fiumi affluenti del Reno e per il rischio di frane in Appennino, il bollettino della Protezione civile estende la fase di attenzione anche alle prossime 36 ore. Permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo lacosta associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche.

Nella nottata una coda di maltempo, con la Bologna-Vignola interrotta a Crespellano e una grossa frana a Borgo Tossignano: lo smottamento di una intera collina ha fatto crollare una casa.