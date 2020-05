Allerta meteo in Appennino, previsti vento forte e temporali

Allerta meteo per vento in Appennino, ma non si escludono temporali anche forti. La protezion civile ha emanato un bollettino per lunedì 11 maggio. Il transito e l'approfondimento di un'area depressionaria, associata a un forte afflusso dicorrenti sud-occidentali darà luogo sul territorio regionale a condizioni meteorologiche perturbate.

Si prevede, pertanto, dalle prime ore della giornata lo sviluppo di temporali organizzati sul settore appenninico centro-occidentale, che potranno interessare in seguito la pianura occidentale.

I quantitativi previsti sulle aree appenninichecentro-occidentali potranno raggiungere localmente valori attorno a 50 mm in 6 ore e tra 80 e 100 mm in 24 ore, mentresulle aree della pianura occidentale gli accumuli potranno raggiungere al più 30 mm in 24 ore.

Sulla pianura centro-orientale non si esclude la possibilità di fenomeni convettivi sparsi e non organizzati.Inoltre, le aree appenniniche saranno interessate anche da una forte ventilazione, che sarà in aumento nel corso dellagiornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul settore appenninico centro-occidentale i valori di intensità sono previsti superiori a 80 km/h (B.9) sulle areemontane più elevate, con punte superiori a 90 km/h (B.10) sulle zone di crinale, mentre nelle aree medio-montane ecollinari e sul settore appenninico orientale i valori potranno raggiungere la soglia di 70 km/h (B.8). La ventilazione potràessere associata a temporanee raffiche di maggiore intensità.