Meteo, allerta 'arancione' per fiumi in piena e frane

Per tuttsa la giornata di oggi sabato 2 febbraio persiste la presenza di un sistema perturbato sul territorio regionale, cui sono associati i seguenti fenomeni significativi ai fini dell'allerta: piogge e rovesci di moderata intensità sui rilievi durante la prima parte della giornata, in attenuazione successivamente; ventilazione da sud-ovest, di intensità superiore ai 75 km/h sulle aree appenniniche orientali, superiore ai 60 km/h sulle aree appenniniche centrali e sulle aree collinari centro-orientali, in attenuazione dal pomeriggio; mare localmente agitato al largo delle coste ferraresi durante le prime ore della giornata, ma in rapida attenuazione; possibili mareggiate nelle prime ore della giornata sulla costa ferrarese.