Allerta meteo: neve in arrivo, spargisale in azione

Neve in arrivo. La conferma è nel nuovo bollettino della Protezione civile che ha diramato una allerta per le prossime 36 ore. Le precipitazioni nevose sembrano trovare conferma quindi: i fiocchi bianchi cadranno dalla tarda serata di oggi domenica 16 dicembre fino alle prime ore della mattina di lunedì.

I tecnici stimano dai 5 ai 20 centimetri in pianura e dai 15 fino ai 50 centimetri mano a mano che si sale di altitudine. Il Comune di Bologna intanto dalle 13 di oggi ha messo in funzione i mezzi spargisale sulle strade. Restano in preallerta i 196 spazzaneve, pronti a entrare in funzione de il manto dovesse superare sull'asfalto i 5 cm di spessore.