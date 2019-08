In arrivo pausa dal caldo, diramata allerta meteo per temporali

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna. La pausa dal caldo tanto attesa arriverà nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha infatti diffuso un'allerta meteo, di colore giallo, per temporali, valida dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di domani. L'allerta, basata sulle previsioni Arpae, vale per tutta la regione.

"A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera-notte- informa l'allerta- sono previsti temporali organizzati anche intensi piu' probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate".

I fenomeni temporaleschi "tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all'esaurimento nella seconda parte della giornata".