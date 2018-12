Meteo, allerta 'gialla' della Protezione civile: prevista neve anche in pianura

Nella giornata di domenica 16 dicembre l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica con associata avvezione fredda determinerà condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione con associate precipitazioni a carattere nevoso.

A partire dalla seconda parte della giornata, segnala la protezione civile nel suo bollettino, le nevicate interesseranno anche le aree della pianura bolognese, con quantitativi stimati nelle 24 ore attorno ai 5-20 cm di neve. In collina invece si aspettano dai 10 ai 20 cm, mentre in montagna il manto potrebbe raggiungere i 50 centimetri. Si prevede un'intensificazione dei fenomeni nella tarda serata, in particolare nelle macroaree di montagna.

Il maltempo e la neve erano attesi già per l'inizio del fine settimana, poi un aggiornamento nelle previsioni ha fatto spostare l'appuntamento con la coltre bianca di circa 48 ore.