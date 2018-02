Meteo, la protezione civile in allerta 'arancione' per il livello dei fiumi

La Protezione civile ha aggiornato il bollettino allarmi sul territorio della provincia di Bologna. L'allarme a 24 ore dalla mezanotte di oggi è di tipo Arancione per quanto riguarda i comuni di pianura per piene dei fiumi e giallo per nevicate sui rilievi.

La perturbazione ancora presente sul nostro territorio determinerà condizioni di maltempo ancora per la prima parte della giornata di sabato 24 febbraio. Si avranno precipitazioni deboli a carattere nevoso a partire da quote collinari, con accumuli dell'ordine di 10-20 cm progressivi dalla collina alla montagna, in attenuazione ed esaurimento durante la giornata. Possibili fenomeni di acqua mista a neve nella pianura centro-occidentale al primo mattino. Per il resto del territorio piogge deboli in progressivo esaurimento.