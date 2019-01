Meteo, arriva la neve: scatta allerta anche in pianura

Nuova allerta neve, questa volta però anche in pianura. Dopo l'assaggio di ieri in Appennino e timide spolverate a Bologna oggi dovrebbero cadere fiocchi bianchi in maniera più intensa.

La Protezione civile ha emanato una allerte per le prossime 24 ore. A partire dalla serata di mercoledì 23 gennaio si prevedono precipitazioni nevose fino a quote di pianura sul settore centro-occidentale della regione in rapida estensione nelle prime ore di giovedì 24 verso il settore orientale (quota neve circa 200 m), mentre a quote inferiori sono previsti fenomeni di nevischio o acqua mista a neve. Stime dell'accumulo nevoso: - 5-10 cm per le aree di pianura emiliane; - 10-20 cm nelle aree collinari di tutta la regione; - 30 - 40 cm sull'appennino romagnolo - 30 cm circa sull'appennino emiliano. Fenomeni in progressivo esaurimento dal pomeriggio, a partire dal settore occidentale.